ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الإثنين.
وتسلم ميسي الجائزة من رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، ليخلف بذلك الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد والذي نال الجائزة عام 2018.
وفاز ميسي بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم الماضي، وقاد منتخب بلاده للمركز الثالث في كأس كوبا أميركا بالبرازيل.
وتفوق ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة، على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بطل إيطاليا وقائد البرتغال.
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