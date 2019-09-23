هـ. أم الفحم يفوز بمباراة الديربي على أبناء اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق هبوعيل أم الفحم الفوز بمباراة الديربي العربي أمام أبناء اللد بثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن ختام أحداث الجولة الخامسة من دوري الدرجة الممتازة.

واستضاف الفريق الفحماوي المباراة على استاد "العفولة"، وسط حضور أكثر من ألفي مشجع.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق المضيف بهدف أحرزه اللاعب، يونس جبارين، في الدقيقة 22.

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وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 65 أدرك اللاعب، مراد أبو عنزة، هدف التعادل لصالح أبناء اللد، ثم في الدقيقة 69 أضاف اللاعب، بن تسعيري، الهدف الثاني لهبوعيل أم الفحم، وفي الدقيقة 84 حسم اللاعب عوز رالي المباراة بهدف ثالث لصالح الفريق الفحماوي.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 7 نقاط وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أبناء اللد عند 6 نقاط وهو يحتل المركز العاشر.

هذا، وسيستضيف أبناء اللد في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل كتمون القدس يوم الجمعة القادم، في حين سيحل هبوعيل أم الفحم ضيفا على هبوعيل العفولة في اليوم ذاته.