عشرات القتلى بغارة للقوات الأفغانية كانت تستهدف طالبان

هلمند (أفغانستان) ـ رويترز: قال مسؤولان في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان إن ما لا يقل عن 35 مدنيا من رواد حفل زفاف لقوا حتفهم وأصيب 13 شخصا في غارة نفذتها القوات الحكومية على مخبأ للمتشددين في مكان قريب.

ويقع المنزل الذي يقول المسؤولون إن حركة طالبان تستخدمه في تدريب مفجرين انتحاريين على مقربة من قاعة للأفراح تعرضت لإطلاق النار خلال هجوم الليلة الماضية. وقال عطا الله أفغان العضو في المجلس المحلي في هلمند “35 مدنيا قتلوا وأصيب 13. كان هؤلاء يحضرون حفل زفاف بالقرب من موقع الهجوم في منطقة خاكسار في قلعة موسى”. وقال عبد المجيد أخوند زاده، وهو عضو آخر بالمجلس، إن 40 شخصا، جميعهم مدنيون، قتلوا في الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع إن المخبأ التابع لطالبان كان يستخدمه كذلك أجانب يعملون مع الحركة المتشددة.

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