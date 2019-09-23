بغداد ـ د ب أ: صرح وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري مساء أمس الاول بأن العراق لن يكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد دول الجوار. وقال نجاح الشمري في مقابلة مع محطة تلفزيون العراقية الرسمي “إن سياسة الدولة هو ألا نسمح بأي اعتداء انطلاقا من أراضينا ضد دول الجوار ونحن ملتزمون بعدم الاعتداء على أي دولة جارة”. وأضاف: “إن تسليح الجيش العراقي سيرتكز على التعاقد مع دول كبرى، ولدينا ضعف في تسليح الدفاعات الجوية ويتعين علينا تطوير منظومات الدفاع الجوي لمواجهة الاعتداءات الجوية التي تتعرض لها العراق من جهات خارجية”. وقال وزير الدفاع “إن القوات الأمنية هي بيد القائد العام للقوات المسلحة، وأن أي اعتداء عليها هو اعتداء على العراق”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق: لن نكون منطلقا عسكريا ضد دول الجوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.