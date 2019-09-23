خلية الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء في بغداد

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاثنين، بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء في بغداد.
وقال الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قذيفتي هاون سقطت الأولى في ساحة ترابية فارغة في محيط المنطقة الخضراء والآخرى في نهر دجلة ببغداد، دون حادث يذكر".
وافاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن قنبرتي هاون سقطتا قرب السفارة الاميركية وسط بغداد، دون وقوع اية خسائر.
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