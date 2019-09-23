اتحاد الكرة: نعيش صدمة حقيقية من قرار القضاء العراقي

واصدر القضاء حكمه بالحبس لمدة سنة ونصف لكل من امين سر الاتحاد صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف السابق ستار زوير بسبب تزوير اوراق ترشح درجال.

وذكر الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انه "في الوقت الذي ما زلنا نؤمن ايمانا مطلقا بالقضاء العراقي ونزاهته، إلا اننا، وللحقيقة، نعيش صدمة حقيقية من القرار الذي طال اثنين من موظفي الاتحاد في قضية متشابكة، ضُخمت إعلاميا بشكل خطير".



واضاف "ما زلنا أيضا نؤكد ان القضية برمتها لايوجد فيها مبرز جرمي، وان كل مايقال حيال ذلك هو محض تفسيرات لم تكن، ولن تكون، مقنعة لنا، وللكثيرين ممن تابعوا القضية".

وتابع "برغم كل ذلك، فإننا سنطلق كل الطرق القانونية لتمييز القضية من جديد، ويحدونا امل كبير في اعادة الحق إلى وضعه الطبيعي الذي يريده القانون العراقي فقط".