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غلق سيطرتين في المنطقة الخضراء بعد سقوط قنبرتي هاون قرب السفارة الاميركية

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افاد مصدر امني، الاثنين، بأن قنبرتي هاون سقطتا قرب السفارة الاميركية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قنبرتي هاون سقطتا قرب مقر السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون وقوع اية خسائر".

 

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واضاف المصدر انه "تم اغلاق سيطرتي بابلون وب 4 في المنطقة المذكورة لفترة مؤقتة تحسبا لاي طارئ".

 

وافاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن انفجارا وقع داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون معرفة طبيعته، فيما اطلقت صافرات الانذار على خلفية لك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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