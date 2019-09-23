انباء عن وقوع انفجار في المنطقة الخضراء وانطلاق صافرات الانذار

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن انفجارا وقع داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "انفجارا وقع داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون معرفة طبيعته". واضاف ان "صافرات الانذار اطلقت في المنطقة تحسبا لاي طارئ".

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