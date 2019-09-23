انفجار عبوة صوتية قرب محال لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن عبوة صوتية انفجرت قرب محال لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة صوتية انفجرت قرب محال لبيع المشوربات الكحولية ونادي للعبة الدمبلة بين شارعي السعدون والنضال وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقفت مكان الحادث، واتخذت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
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