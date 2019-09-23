استهداف مقر للشرطة الاتحادية بقذائف هاون في كركوك

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن مقرا للشرطة الاتحادية تم استهدافه بقذائف هاون في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عددا من قذائف الهاون سقطت على مقر الفرقة الالية التابعة للشرطة الاتحادية في ناحية الرياض ضمن كركوك من دون وقوع اية اصابات".

واضاف المصدر انه "تم فتح تحقيق لتحديد المنطقة التي اطلقت منها القذائف".