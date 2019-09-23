ميسي يخطف جائزة افضل لاعب في العالم

رياضة 2019-09-23 | 21:58 5,798 مشاهدة فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم فريق برشلونة الإسباني، بجائزة ذا بيست أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. حصول "ليو" على الجائزة مفاجأة غير متوقعة، حيث كانت تصب كل الترشيحات لصالح فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول ، والذي حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ميسي أنهى الموسم الماضي هدافًا للدوريات الخمس الكبرى، متفوقًا على كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان، ومحمد صلاح مهاجم ليفربول.



ميسي فاز بلقبين في العام الماضي مع برشلونة، حيث توج بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، وخسر مع فريقه لقب كأس ملك إسبانيا وودع ميسي فاز بلقبين في العام الماضي مع برشلونة، حيث توج بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، وخسر مع فريقه لقب كأس ملك إسبانيا وودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.

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