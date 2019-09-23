مجهولون يستهدفون مقر الحركة التركمانية في كركوك

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن مجهولين استهدفوا مقرا للحركة التركمانية في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين هاجموا اليوم مقرا للحركة التركمانية في كركوك من اسلحتهم، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".