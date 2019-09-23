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رسمياً.. اليسون افضل حارس في العالم

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2019-09-23 | 21:38

رسمياً.. اليسون افضل حارس في العالم

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فاز البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ، بجائزة أفضل حارس في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2019.
البرازيلي قدم موسمًا ممتازًا مع الريدز، حيث ساهم في تتويج حمُر الميرسيسايد على الفوز بلقب ، وإنهاء البريميرليج في الموسم الثاني، وكذلك فاز مع البرازيل بجائزة كوبا أمريكا.

وتفوق بيكر على مواطنه إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس الإسباني.


يُذكر أنّ يورجن كلوب المدير الفني للريدز، قد حصل على جائزة أفضل مدرب في العالم، ضمن حفلة ذا بيست من الفيفا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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