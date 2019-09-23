ترامب يلتقي السيسي ويصفه بـ"الزعيم الحقيقي"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74 في نيويورك.
ووصف ترامب في بداية اللقاء السيسي بأنه زعيم حقيقي، وبحث الرئيسان عددا من القضايا الإقليمية والتطورات في الشرق الأوسط.
من جانبه أكد الرئيس المصري، خلال رده على أسئلة الصحفيين، أن المنطقة ستظل في حالة من عدم الاستقرار في ظل سعى "الإسلام السياسي" للوصول إلى السلطة.
وأوضح السيسي خلال اللقاء أن الرأي العام في مصر لم يقبل بوجود جماعات "الإسلام السياسي" في الحكم.
وفيما يخص الملف الإيراني، أكد ترامب أنه لا توجد خطط لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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