دستورية سوريا والحشد ضد إيران.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 23 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: الأمم المتحدة تعلن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، وصحيفة: ترامب يحشد العالم في الأمم المتحدة لردع إيران، وللمرة الثانية.. مستشار أردوغان يرفض تخوين داود أوغلو، وملك البحرين: نقف على الدوام في خندق واحد مع السعودية، وحزب مصري يرفض بيانات أحزاب "القوى الإرهابية".



أما في الاقتصاد فتطالعون: تركيا تخسر 700 ألف سائح سنويا بعد انهيار توماس كوك، وإيران.. لعنة الأجور تلقي بـ800 ألف شخص خارج الدعم الحكومي، وأرامكو.. أضخم "طرح عالمي" يقهر الإرهاب، والنفط يرتفع 1% ليتجاوز 65 دولارا للبرميل.



كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.



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