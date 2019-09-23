الكويت تستعد للاحتفال بعودة أميرها بعد رحلة علاج بالخارج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن محمد الجبري، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، اليوم الإثنين، الاستعداد للفعاليات والتغطيات الإعلامية لعودة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد، من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاج.

وقال الجبري، في بيان صحفي نشرته الوكالة الرسمية الكويتية "كونا"، إن "خطة الفعاليات روعي فيها أن تكون معبرة عن فرحة أهل الكويت والمقيمين على أرضها بالحدث".



وكانت الوكالة أعلنت الجمعة الماضي، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر المستشفى في أمريكا بعد إتمام الفحوصات الطبية.



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وأكدت الوكالة، في بيان لها، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بصحة جيدة، وأن الفحوصات تكللت بالنجاح.



وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت، الشيخ علي جراح الصباح، الأحد الماضي، تأجيل لقاء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال الوزير: "إن الشيخ صباح الأحمد الجابر دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، ما دعا لتأجيل اللقاء إلى موعد يحدد لاحقاً".

