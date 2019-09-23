ترمب: المظاهرات تحدث في جميع الدول والسيسي قائد رائع

جدة - عمرو شويل نيويورك - الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن ما يحدث في مصر من مظاهرات يحدث في جميع أنحاء العالم، أنا شخصيا أواجه مظاهرات، لكن مصر تملك قائدا رائعا ويحظى بشعبية كبيرة لدى المصريين.

وأضاف ترامب، في جلسة لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن علاقة الولايات المتحدة الأمريكي بالقاهرة قوية، وبيننا تعاون كبير في كل النواحي.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن الأحداث في مصر، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المنطقة لن تشهد أي استقرار طالما مجموعات الإسلام السيسي تسعى إلى الحكم واستغلال الشعوب.