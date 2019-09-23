الان تتابع ترمب: المظاهرات تحدث في جميع الدول والسيسي قائد رائع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نيويورك - الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن ما يحدث في مصر من مظاهرات يحدث في جميع أنحاء العالم، أنا شخصيا أواجه مظاهرات، لكن مصر تملك قائدا رائعا ويحظى بشعبية كبيرة لدى المصريين.
وأضاف ترامب، في جلسة لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن علاقة الولايات المتحدة الأمريكي بالقاهرة قوية، وبيننا تعاون كبير في كل النواحي.
وردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن الأحداث في مصر، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المنطقة لن تشهد أي استقرار طالما مجموعات الإسلام السيسي تسعى إلى الحكم واستغلال الشعوب.
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