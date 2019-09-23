بيان بريطاني فرنسي ألماني: إيران مسؤولة عن هجوم أرامكو

جدة - عمرو شويل حمّل قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا الاثنين إيران “المسؤولية” عن الهجمات التي استهدفت في 14 سبتمبر منشأتين نفطيتين سعوديتين، مطالبين طهران بـ”الامتناع عن القيام بأي استفزاز جديد”.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان مشترك عقب لقاء ثلاثي عقدوه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه “من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمّل مسؤولية هذه الهجمات. ليس هناك تفسير آخر”.

واعتبر البيان الثلاثي المشترك أن هجوم أرامكو يظهر الحاجة للدبلوماسية لتهدئة التوتر.

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وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيران بـ”الامتناع عن القيام بأي استفزاز جديد” في الخليج.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من إيران.

وقال تركي المالكي، المتحدث باسم الوزارة إن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها.

وعرضت الوزارة صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص. وقالت الوزارة إن “لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها”.