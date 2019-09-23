حالة الطقس في الإمارات حتى السبت المقبل

الإثنين 23 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات ان يكون الطقس غدا رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية.



وذكر أن الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية ظهرا تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقا وشمالا مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

وقال إن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الأربعاء المقبل يكون الطقس رطبا غربا وغائما جزئيا بوجه عام وغائما أحيانا على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

ولفت إلى أن الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 22 إلى 35 تصل إلى 40 كم/س.

البحر متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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كما يكون الطقس يوم الخميس القادم غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحيانا على بعض المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة مع احتمال تكون السحب الركامية قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار على تلك المناطقً بعد الظهر.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 22 إلى 35 تصل إلى 40 كم/س.

البحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم الجمعة فيكون غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحيانا على بعض المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة مع احتمال تكون السحب الركامية قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار على تلك المناطقً بعد الظهر.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما السبت القادم فيكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهراً تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.