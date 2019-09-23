قادة فرنسا وألمانيا: من الواضح أن إيران مسؤولة عن هجوم أرامكو

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الإثنين 23 سبتمبر 2019
أرامكو
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
اتهم بيان ألماني ـ فرنسي مشترك إيران بالوقوف وراء هجمات أرامكو السعودية السبت قبل الماضي.
وقال البيان، اليوم الإثنين، أيلول 23، 2019: من الواضح أن إيران مسؤولة عن هجوم أرامكو.
وأضاف البيان: هجوم أرامكو يظهر الحاجة للدبلوماسية لتهدئة التوتر.
وفي وقت سابق اليوم قال المبعوث الأمريكي بشأن إيران، بريان هوك، إنه إذا لم يكن هناك رد على استهداف معملي أرامكو ستكون هذه رسالة إيجابية للأنظمة المارقة حول العالم.
وأكد المبعوث الأمريكي أن طهران ضاعفت من أنشطتها الخبيثة في المنطقة بعد إبرام الاتفاق النووي.
ولفت هوك إلى أن النظام الإيراني لم يتوقف عن سعيه في نشر "الثورة" وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال بريان هوك: نسعى لتقويض دور طهران التخريبي في المنطقة.
ولفت المسئول الأمريكي إلى أنه يجب على العالم الضغط على طهران حتى تلتزم بالقانون الدولي.
وأكد أن واشنطن تريد حوارا مع إيران يشمل الاتفاق النووي والصواريخ الباليستية والإرهاب.
وأضاف: العقوبات الأميركية حرمت إيران أكثر من 50 مليار دولار سنويا، و إيران أنفقت أموال الاتفاق النووي على دعم ميليشياتها في المنطقة، وعلى العالم أن يضغط على إيران حتى تلتزم بالقانون الدولي.
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