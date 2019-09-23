المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية: خسائر طهران من العقوبات النفطية بلغت 50 مليار دولار

الإثنين 23 سبتمبر 2019

برايان هوك

كتب Advertisements الخليج 365

أوضح "برايان هوك" المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية، اليوم الأثنين، أن بلاده قدرت الخسائر الإيرانية جراء العقوبات النفطية بنحو 50 مليار دولار، جاء ذلك خلال كلمة لـ"هوك" على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك



وقال "برايان هوك"، إن واشنطن تسعى لمفاوضات شاملة مع إيران تشمل تطوير الصواريخ ودعم الإرهاب، وسبق وأن أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، بسبب دور طهران في زعزعة استقرار وأمن الخليج والشرق الأوسط، وأعلن الرئيس الأمريكي في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، واضعًا 12 شرطًا للتوصل إلي اتفاق جديد.

وأعلن المرشد الأعلى في إيران، على خامنئي، يوم 17 أيلول/سبتمبر الجاري، أن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة على أي مستوى، وعلى واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه أولا، كي تعود إيران للمحادثات في وجود الدول المشاركة في الاتفاق.