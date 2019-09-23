إعلامي سرياني يكشف الأحوال الحالية للغتهم الأم في سوريا والعراق

الإثنين 23 سبتمبر 2019

ميلاد كوركيس الإعلامي السرياني

كتب الخليج 365

قال ميلاد كوركيس، الإعلامي السرياني، إنه انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على التاريخ القومي و اللغة القومية لشعبنا عملنا و عملت معظم أحزاب الشعب السرياني في بيث نهرين "أراضي السريان في سوريا العراق تركيا و لبنان" على الحفاظ عليها بتأسيس مدارس تعليمية للغة و إنشاء مؤسسات و مراكز معنية بالثقافة السريانية و إعادة إحيائها، ، مبينًا أنه يسعى للعمل في هذا المجال عن طريق إعادة إحياء اللغة السريانية التي كانت لفترة طويلة محدودة الانتشار التعليمي في المدارس و كانت عبارة فقط عن لغة طقسية مما منع العديدين من تعلمها و أصبحت لغة محكية في المنازل



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وأكد كوركيس لـ"الخليج 365"، انه سعى السريان لإعادة هذه اللغة لتكون اللغة الأم إضافة للغة المتواجدة للحفاظ على التنوع و حماية اللغة من المحدودية في الانتشار، ولهذا معظم المتكلمين باللغة سواء بعددهم أو أماكن تواجدهم لا يتكلم اللغة الصحيحة إلا نسبة 40%-45% و النسبة الأخرى تتحدث اللغة المختلطة بلغات أخرى العربية التركية و الأوربية

وأضاف الإعلامي السرياني، أن الغير المتكلمين باللغة و الذين لم تسمح لهم الفرصة بتعلم لغتهم بسبب سياسة حزب البعث العربي الاشتراكي في سياسة التعريب و مهاجمة اللغات الأخرى بإغلاق المدارس و جعلها لغة طقسية أو بسبب الجغرافية التي حدثت بسبب المجازر التي حدثت بحق شعبنا مجازر السيفو و سيميل و غيرها كانت سببا أساسيا في تواجدنا و الانقسام الحالي بمعنى انقسام الأرض و الشعب

وبين كوركيس، المطالبة بإعادة احياء اللغة هي مطالب قومية تعيد للشعب الاشوري الكلداني السرياني تاريخه الصحيح و تسمح له بإعادة التعلم بلغته الأم وهي اللغة بالسريانية و لهجاتها سواء الشرقية الآشورية و الغربية الآرامية.

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