إعلامي سرياني يكشف الأحوال الحالية للغتهم الأم في سوريا والعراق

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الإثنين 23 سبتمبر 2019
ميلاد كوركيس الإعلامي السرياني
كتب
الخليج 365
قال ميلاد كوركيس، الإعلامي السرياني، إنه انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على التاريخ القومي و اللغة القومية لشعبنا عملنا و عملت معظم أحزاب الشعب السرياني في بيث نهرين "أراضي السريان في سوريا العراق تركيا و لبنان" على الحفاظ عليها بتأسيس مدارس تعليمية للغة و إنشاء مؤسسات و مراكز معنية بالثقافة السريانية و إعادة إحيائها، ، مبينًا أنه يسعى للعمل في هذا المجال عن طريق إعادة إحياء اللغة السريانية التي كانت لفترة طويلة محدودة الانتشار التعليمي في المدارس و كانت عبارة فقط عن لغة طقسية مما منع العديدين من تعلمها و أصبحت لغة محكية في المنازل
وأكد كوركيس لـ"الخليج 365"، انه سعى السريان لإعادة هذه اللغة لتكون اللغة الأم إضافة للغة المتواجدة للحفاظ على التنوع و حماية اللغة من المحدودية في الانتشار، ولهذا معظم المتكلمين باللغة سواء بعددهم أو أماكن تواجدهم لا يتكلم اللغة الصحيحة إلا نسبة 40%-45% و النسبة الأخرى تتحدث اللغة المختلطة بلغات أخرى العربية التركية و الأوربية
وأضاف الإعلامي السرياني، أن الغير المتكلمين باللغة و الذين لم تسمح لهم الفرصة بتعلم لغتهم بسبب سياسة حزب البعث العربي الاشتراكي في سياسة التعريب و مهاجمة اللغات الأخرى بإغلاق المدارس و جعلها لغة طقسية أو بسبب الجغرافية التي حدثت بسبب المجازر التي حدثت بحق شعبنا مجازر السيفو و سيميل و غيرها كانت سببا أساسيا في تواجدنا و الانقسام الحالي بمعنى انقسام الأرض و الشعب
وبين كوركيس، المطالبة بإعادة احياء اللغة هي مطالب قومية تعيد للشعب الاشوري الكلداني السرياني تاريخه الصحيح و تسمح له بإعادة التعلم بلغته الأم وهي اللغة بالسريانية و لهجاتها سواء الشرقية الآشورية و الغربية الآرامية.
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