لفتت مصادر مطلعة لقناة "المنار" إلى أن "مساعد وزير ​الخزانة الأميركية​ ​مارشال بيلينغسلي​ أظهر اصرار ​الادارة الاميركية​ بتطبيق العقوبات الاميركية سواء على ​لبنان​يين او مصارف على الرغم من اقراراه بصعوبة ​الوضع الاقتصادي​ في لبنان وان العقوبات الاميركية لها أثر سلبي"، مشيرةً إلى أن "بيلينغسلي لم يشر إلى قانون جديد او عقوبات جديدة او لائحة جديدة لكنه اكد أن رقابتهم ستبقى وأنه لا يريد "​حزب الله​" في النظام المصرفي اللبناني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المنار: بيلينغسلي لم يشر إلى قانون جديد او عقوبات جديدة او لائحة عقوبات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.