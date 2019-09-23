تمكنت ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​، من إنتشال جثة العامل السوري محمد سجيع يوسف (مواليد 1994)، بعدما غرق على عمق 8 أمتار في بئر إرتوازي داخل أحد مطاعم ​القليعات​ - ​كسروان​. وحضرت على الفور ​القوى الأمنية​ وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة عامل سوري غرقا في بئر ارتوازي في القليعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.