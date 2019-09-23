المحكمة العسكرية ارجأت محاكمة المتهم بمحاولة تفجير مقهى الكوستا

أرجأت المحكمة العسكرية محاكمة عمر العاصي المتهم بمحاولة تفجير مقهى الكوستا في الحمرا الى 8 تشرين الثاني.
جاء الإرجاء لتتمكن وكيلة العاصي المحامية فاديا شديد من الإطلاع على أجوبة مديرية المخابرات وشعبة المعلومات، الواردة الى المحكمة والمتعلقة بدعوة عدد من الشهود .
ويواجه العاصي تهمة "الإنتماء الى تنظيم داعش الإرهابي والى جماعة أحمد الأسير بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال وتنفيذ أعمال القتل والتخريب، والتعرض لمؤسسات الدولة وهيبتها، وتنفيذ عملية انتحارية بواسطة حزام ناسف، لكن ظرفا خارجا عن إرادته حال دون إتمامه، واقتناء حزام ناسف مليئ بالمتفجرات بهدف القيام بأعمال إرهابية وحيازة بندقية حربية من دون ترخيص".
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