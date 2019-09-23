موغيريني رحبت بتشكيل اللجنة الدستورية السورية: بصيص أمل بالنسبة للسوريين

رحبت الممثلة العليا للشؤون الخارجية و​السياسة​ الأمنية في ​الاتحاد الأوروبي​، ​فيديريكا موغيريني​ بـ"تشكيل اللجنة المعنية بصياغة دستور جديد ل​سوريا​"، مشيرةً إلى أن "تشكيل اللجنة سيكون بمثابة بصيص أمل بالنسبة للسوريين"، لافتةً إلى أن "بيان الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية خبر طال انتظاره، ومرحب به".

وأوضحت أن "الاتحاد الأوروبي يدافع عن فكرة إيقاف ​الحرب السورية​ عبر الوسائل السياسية"، مؤكدة "دعم الاتحاد الكامل للجهود في هذا الإطار"، مشددةً على "ضرورة التئام اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن"، مشيرةً إلى "إنني آمل أن يؤدي هذا التطور إلى السلام الذي يستحقه السوريون".