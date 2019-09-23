استخبارات العراق: القبض على عصابة اختلست ملايين الدولارات من خزينة الدولة بالعراق

أعلنت مديرية الاستخبارات وخلية الصقور في ​العراق​ عن "القبض على أفراد عصابة اختلست نحو 45 مليون ​دولار​ أميركي من أموال المتقاعدين من ​الشرطة​ والضباط في محافظة ​البصرة​"، مشيرةً إلى أنه "بعد متابعة دقيقة وحثيثة على مدى أكثر من سنة ونصف ​السنة​، استطاعت مديرية الاستخبارات وخلية الصقور الاستخبارية في البصرة، إلقاء القبض على عصابة احترافية قامت ب​اختلاس​ المليارات من خزينة ​الدولة​".

وأشارت إلى أن "هذه العصابة مسؤولة عن فقدان أموال التقاعد المستقطعة من الشرطة والضباط في قيادة شرطة البصرة منذ عام 2006 وحتى عام 2019، إذ من المفترض أن تودع الأموال المستقطعة في ​المصارف​ الحكومية ليعاد صرفها كرواتب تقاعدية للمنتسبين"، لافتةً إلى أن "عملية القبض تمت بتاريخ 9 أيلول على أساس موافقات قضائية أصولية".

وأوضحت أنه "خلال العملية، تم توقيف مديرة حسابات قيادة شرطة البصرة، وبعد ذلك توالت عمليات إلقاء القبض حتى بات عدد المتورطين في هذه القضية 12 شخصا، من بينهم منتسبو شرطة وآخرون مدنيون في مناطق متفرقة من محافظة البصرة"، مؤكدةً أن "المتهمين كافة اعترفوا صراحة بقيامهم بالتلاعب والاختلاس بطرق فنية، ولا يزال التحقيق جاريا معهم".