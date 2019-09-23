جاويش أوغلو ندد بموقف أرمينيا غير القانوني تجاه أذربيجان

ندد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ بـ"موقف ​أرمينيا​ غير القانوني تجاه ​أذربيجان​"، مؤكدا "أهمية مجموعة اتصال ​منظمة التعاون الإسلامي​ المعنية بالعدوان الأرميني على أذربيجان".

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