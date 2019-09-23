أكد رئيس ​مجلس النواب​ الإيطالي روبيرتو فيكو، أن السبيل الوحيد الممكن لمواجهة أزمة الهجرة هو العمل مع ​الاتحاد الأوروبي​، وعقد اجتماعات ولقاءات وتشكيل لجان لمحاولة توزيع ​المهاجرين​. وفي تصريحات بثتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، رأى انه " يتعين على ​أوروبا​ باسرها تحمل مسؤوليتها لمواجهة هذه الأزمة"، مشيرا إلى أن ​إيطاليا​ لا يمكن أن تبقى بمفردها في مجال الاستقبال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روبيرتو فيكو: السبيل الوحيد لمواجهة الهجرة هو العمل مع اتحاد أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.