الكرملين: بوتين سيلتقي مع مادورو على هامش منتدى "فالداي"

أعلن الناطق الصحفي باسم ​الكرملين​، ​دميتري بيسكوف​، أن "الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، سيلتقي نظيره الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، على هامش منتدى "فالداي" الأسبوع المقبل"، موضحاً ان "موعد اللقاء مع مادورو سيعلن غدا الثلاثاء".

ولفت إلى أن "بوتين سيلتقي أيضا الرئيسي الفلبيني، ​رودريغو دوتيرتي​، والكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف".