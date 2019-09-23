الكرملين: بوتين سيلتقي مع مادورو على هامش منتدى "فالداي"

أعلن الناطق الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على هامش منتدى "فالداي" الأسبوع المقبل"، موضحاً ان "موعد اللقاء مع مادورو سيعلن غدا الثلاثاء".
ولفت إلى أن "بوتين سيلتقي أيضا الرئيسي الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، والكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف".
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