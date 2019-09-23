ماكرون وميركل وجونسون حملوا إيران مسؤولية استهداف "أرامكو"

حمل كل من اللرئيس الفرنسي، ​إيمانويل ماكرون​، والمستشارة الألمانية، ​أنجيلا ميركل​، ورئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، ​إيران​ "مسؤولية الهجوم على منشآت تابعة لشركة "​أرامكو​" ​السعودية​"، داعيين إياها إلى "مناقشة برنامجيها النووي والصاروخي، بالإضافة إلى المسائل الأمنية في المنطقة".

وفي بيان مشترك، لفت ماكرون وميركل وجونسون إلى أنه "حان الوقت لتقبل إيران بإطار طويل الأمد للتفاوض حول برنامجها النووي، بالإضافة إلى القضايا الأمنية الإقليمية، التي تشمل برامجها للصواريخ".