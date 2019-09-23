هوك: نريد حوارا مع إيران يشمل الاتفاق النووي والصواريخ الباليستية والإرهاب

أعلن المبعوث الأميركي الى ​ايران​ ​براين هوك​ "اننا نرفض العقلية التي تتبعها ​إيران​ في المنطقة"، مشيراً الى أن "​واشنطن​ تريد حوارا مع إيران يشمل ​الاتفاق النووي​ و​الصواريخ​ الباليستية و​الإرهاب​".

وفي ​مؤتمر​ صحفي له، أوضح هوك أن "إيران تتبنى ​سياسة​ توسعية تعتمد على دعم الميليشيات في ​العراق​ و​سوريا​ و​اليمن​، واليوم ايران تدعم الجماعات الارهابية في 5 قارات في ​العالم​".

وأشار الى أن "الإيرانيون يتحدثون عن الدبلوماسية ويقومون بأعمال إرهابية"، معتبراً أن "تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية خطوة تاريخية، فالحرس الثوري يدعم كافة التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط".

ولفت هوك الى أن "إيران تستغل الوضع اليمني لتوسع نفوذها بالمنطقة"، مشيراً الى أن "إيران تنتهك حرية الملاحة البحرية".

واعتبر ان "الحرس الثوري يقوض الأمن في اليمن وينفذ تجربة لبنان هناك"، مشدداً على ان "ايران هي المسؤولة عن هجوم أرامكو في السعودية".