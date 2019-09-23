ماكرون وميركل وجونسون: إيران مسؤولة عن هجمات أرامكو







اسماء السيد - الامم المتحدة: حمّل قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا الإثنين إيران "المسؤولية" عن الهجمات التي استهدفت في 14 سبتمبر منشأتين نفطيتين سعوديتين، مطالبين طهران بـ"الامتناع عن القيام بأي استفزاز جديد". وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان مشترك عقب لقاء ثلاثي عقدوه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه "من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمّل مسؤولية هذه الهجمات. ليس هناك تفسير آخر".



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