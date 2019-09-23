شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": نعمل على الرد الفورى المترجم لكافة مزاعم الإخوان ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب عهد خلال الفترة الأخيرة على تحليل كافة ما يردده جماعة الإخوان الإرهابية والمنظمات الدولية والرد عليه بكافة اللغات على مواقع التواصل الاجتماعى وتسمية هذه المنظمات على المواقع، مؤكدا أن دور الأحزاب سياسى يقوم برفع الثقافة الحزبية عند المواطن وهو ما يعمل عليه الحزب على أرض الواقع ليقوم بالرد على الشائعات المغرضة التى تنشرها بعض المنظمات الغربية ضد مصر.

وشدد أن الحزب يتعامل بتفنيد لكل ما يردد والرد عليه مرفقا بمعلومات دقيقة وهو ما يعتمد على سياسة "النفس الطويل" لأن مثل هذه المنظمات تتعمد الهجوم على مصر وتستخدم كافة أدواتها فى استغلال أى حدث لصالحها والتحريف منه بشكل يمكن من تشويه صورة الدولة بالخارج .

وكان الحزب قد رصد واستنكر، ماورد فى بيان منظمة هيومن رايتس ووتش من تحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها فى مصر بزعم ضمان حق التظاهر، مؤكدا أن المنظمة اعتمدت فى بيانها على تقارير إعلامية بالمخالفة لآليات الرصد والتوثيق المتعارف عليها، ولم تكلف نفسها عناء التحقق من هذه التقارير والمواد الإعلامية التى تبث أكاذيب وتزييف الحقائق بشكل صارخ.