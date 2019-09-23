شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الصحفيين السعوديين: نسعى لتطوير الصحافة بالتعاون مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين،إنه عندما فكرت الهيئة في الاتفاقية المشتركة مع نقابة الصحفيين المصرية، كان لديهم العزم للعمل المشترك بين الهيئتين الشقيقتين.

وأضاف المالك خلال كلمه له في توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الصحفيين السعوديين ونقابة الصحفيين، أن هناك العديد من الصحفيين المصرين عملوا في كل الصحف السعودية، مؤكدا أن هناك رغبه لتطوير الصحافة بهذه الخطوة الهامة.

وتابع: "قصدنا مصر لأنها تملك الخبرة التي تتجاوز الـ80 عامًا منذ انشاء النقابة، وهناك تبادل للزيارات والخبرات، مصر والمملكة العربية السعودية أكبر دولتين فى المنطقة، ونشترك فى الافكار والرؤى من خلال صحافة تضع لها مكانا فى خريطة مستقبل هذه الأمة، نقابة الصحفيين المصريين تملك من الخبرة من التاريخ المشرق و المضئ".