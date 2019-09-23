ننشر بنود اتفاقية التعاون بين نقابة الصحفيين وهيئة الصحفيين السعوديين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت نقابة الصحفيين المصريين، اليوم الاثنين، برتوكولا مع هيئة الصحفيين السعوديين لتعزيز و تطوير العلاقات بين صحفى كلا البلدين و بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة لهما و بالشكل الذى يؤدى الى تطوير العمل الصحفى و الإعلامى و استثمار الخبرات و الكفاءات المتوفرة فى البلدين .
وتضمن البرتوكول الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة بين مجلسى إدارة النقابة و الهيئة و الصحفيين و الإعلاميين فى كلا البلدين و بما يسهم فى الاطلاع على واقع عمل المؤسسات الإعلامية و الصحفية بغية نقل التجارب و الخبرات التى تسهم فى تطوير العمل الصحفى و الإعلامى .
وجاء فى البرتوكول اتاحة الفرصة لمشاركة صحفى البلدين فى الدورات التدريبية التى تقام من قبل الجهات الموقعة على الاتفاقية أو التى تنظمها المؤسسات الصحفية و الإعلامية الأخرى و العمل على تشجيع التوأمة الصحفية بين المؤسسات الصحفية و الإعلامية فى كلا البلدين وتشجيع الصحفيين و مختلف المؤسسات الصحفية و الإعلامية باعتماد المعايير المهنية عندما التناول الصحفى و الإعلامى ونشر التقارير الصحفية و الإعلامية .
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