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أرملة الراحل محمد حسنين هيكل تعلن أسماء الفائزين بجائزة المؤسسة للعام الثالث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة هدايت تيمور، أرملة الراحل محمد حسنين هيكل، إن أعداد المتقدمين لجائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، فى تزايد مستمر، سواء من الصحفيين الشباب المصريين أو العرب، وهذا يؤكد أن المسابقة تستهدف شريحة الشباب بشكل عام.

وأعلنت تيمور، أسماء الفائزين بالجائزة هشام العام وهما ، الصحفية رحمة ضياء، حول موضوعات تخص البيئة، والصحفى أحمد الليثى، حول موضوع عن الصراع العربى، اللذان أعربا عن سعادتهما بالفوز بهذه الجائزة.


انطلقت الاحتفالية بكلمة الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، عقبها عرض فيلم تسجيلي عن مكتبة هيكل ومجموعة أوراقه ومؤلفاته ومقالاته وتحقيقاته الصحفية ومتعلقاته الشخصية وبعض الوثائق النادرة التي يتم نقلها إلى مكتبة الإسكندرية انطلاقا من رغبة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، في ضرورة استفادة الأجيال الجديدة من الباحثين والكتاب والصحفيين والقراء من مكتبته الثرية.

التقاط صور تذكارية
التقاط صور تذكارية

 

الصحفى احمد الليثى
الصحفى احمد الليثى

 

الفائزة رحمة ضياء
الفائزة رحمة ضياء

 

الكاتب الصحفى ياسر رزق ونجل هيكل
الكاتب الصحفى ياسر رزق ونجل هيكل

 

المذيعة جاسمين طه ذكى
المذيعة جاسمين طه ذكى

 

جانب من الحضور .
جانب من الحضور .

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

صور تذكارية
صور تذكارية

 

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ضياء رشوان وعمرو الشوبكى
ضياء رشوان وعمرو الشوبكى

 

عادل السنهورى
عادل السنهورى

 

عبدالله السيناوى وابراهيم محلب
عبدالله السيناوى وابراهيم محلب

 

مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية
مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية

 

مصطفى الفقى وحلمة النمنم
مصطفى الفقى وحلمة النمنم

 

منير فخرى عبد النور
منير فخرى عبد النور

 

هداية تيمور مع الصحفية رحمة ضياء
هداية تيمور مع الصحفية رحمة ضياء

 

هداية تيمور مع الفائزين
هداية تيمور مع الفائزين

 

هداية تيمور
هداية تيمور

 

هدايت تيمور محمد فايق
هدايت تيمور محمد فايق

 

هدايت تيمور
هدايت تيمور

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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