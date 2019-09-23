شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة الراحل محمد حسنين هيكل تعلن أسماء الفائزين بجائزة المؤسسة للعام الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة هدايت تيمور، أرملة الراحل محمد حسنين هيكل، إن أعداد المتقدمين لجائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، فى تزايد مستمر، سواء من الصحفيين الشباب المصريين أو العرب، وهذا يؤكد أن المسابقة تستهدف شريحة الشباب بشكل عام.

وأعلنت تيمور، أسماء الفائزين بالجائزة هشام العام وهما ، الصحفية رحمة ضياء، حول موضوعات تخص البيئة، والصحفى أحمد الليثى، حول موضوع عن الصراع العربى، اللذان أعربا عن سعادتهما بالفوز بهذه الجائزة.



انطلقت الاحتفالية بكلمة الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، عقبها عرض فيلم تسجيلي عن مكتبة هيكل ومجموعة أوراقه ومؤلفاته ومقالاته وتحقيقاته الصحفية ومتعلقاته الشخصية وبعض الوثائق النادرة التي يتم نقلها إلى مكتبة الإسكندرية انطلاقا من رغبة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، في ضرورة استفادة الأجيال الجديدة من الباحثين والكتاب والصحفيين والقراء من مكتبته الثرية.



التقاط صور تذكارية



الصحفى احمد الليثى



الفائزة رحمة ضياء



الكاتب الصحفى ياسر رزق ونجل هيكل



المذيعة جاسمين طه ذكى



جانب من الحضور .



جانب من الحضور



صور تذكارية

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ضياء رشوان وعمرو الشوبكى



عادل السنهورى



عبدالله السيناوى وابراهيم محلب



مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية



مصطفى الفقى وحلمة النمنم



منير فخرى عبد النور



هداية تيمور مع الصحفية رحمة ضياء



هداية تيمور مع الفائزين



هداية تيمور



هدايت تيمور محمد فايق