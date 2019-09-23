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فيديو.. عرض فيلم تسجيلى للكاتب محمد حسنين هيكل فى حفل توزيع جوائز الصحافة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم مساء اليوم  الإثنين، الحفل الختامي لجائزة "محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، تزامناً مع ذكرى ميلاد الكاتب الكبير، وبحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة، بدار الأوبرا.

وانطلقت الاحتفالية بكلمة من الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، ثم عرض فيلم تسجيلي عن مكتبة " هيكل " ومجموعة أوراقه ومؤلفاته ومقالاته وتحقيقاته الصحفية ومتعلقاته الشخصية وبعض الوثائق النادرة التي يتم نقلها إلى مكتبة الإسكندرية انطلاقاً من رغبتة في ضرورة استفادة الأجيال الجديدة من الباحثين والكتاب والصحفيين والقراء من مكتبته الثرية.

وتجدر الإشارة أن مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية أعلنت في أول مارس 2019 عن فتح باب التقدم للدورة الثالثة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفي على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد، حيث تقدم المؤسسة كل عام جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتمنح الجائزتان في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر كل عام ويحق التقدم لجميع الجنسيات العربية.

وتأسست مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عام 2007 بغرض المساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات في الصحافة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين في مصر والعالم، وكذلك تقديم الدعم الفني لشتى المؤسسات الصحفية الناشئة.

التقاط صور تذكارية
التقاط صور تذكارية

 

الصحفى احمد الليثى
الصحفى احمد الليثى

 

الفائزة رحمة ضياء
الفائزة رحمة ضياء

 

الكاتب الصحفى ياسر رزق ونجل هيكل
الكاتب الصحفى ياسر رزق ونجل هيكل

 

المذيعة جاسمين طه ذكى
المذيعة جاسمين طه ذكى

 

جانب من الحضور .
جانب من الحضور .

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

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صور تذكارية
صور تذكارية

 

ضياء رشوان وعمرو الشوبكى
ضياء رشوان وعمرو الشوبكى

 

عادل السنهورى
عادل السنهورى

 

عبدالله السيناوى وابراهيم محلب
عبدالله السيناوى وابراهيم محلب

 

مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية
مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية

 

مصطفى الفقى وحلمة النمنم
مصطفى الفقى وحلمة النمنم

 

منير فخرى عبد النور
منير فخرى عبد النور

 

هداية تيمور مع الصحفية رحمة ضياء
هداية تيمور مع الصحفية رحمة ضياء

 

هداية تيمور مع الفائزين
هداية تيمور مع الفائزين

 

هداية تيمور
هداية تيمور

 

هدايت تيمور محمد فايق
هدايت تيمور محمد فايق

 

هدايت تيمور
هدايت تيمور

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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