رئيس مدينة الشهداء لأصحاب محال الـ"بلاي ستيشن": حافظوا على مستقبل الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية – الخليج 365:

التقى اللواء ضياء الدين حسب الله رئيس مركز ومدينة الشهداء، بأصحاب المقاهي "الكافيهات" ومراكز ألعاب الفيديو "البلاي ستيشن"، لبحث آليات الحفاظ على مستقبل الطلاب، وعدم تهربهم من الحضور في المدارس.

وشدد "حسب الله" خلال اللقاء، على عدم استقبال الطلاب أثناء اليوم الدراسي، مطالبًا جميع أصحاب المقاهي ومراكز الألعاب بالالتزام، لافتًا إلى أنه سوف يكون هناك حملات للمتابعة الدورية لتنفيذ القرار واتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة الشهداء على ضرورة المشاركة المجتمعية، والتكاتف من أجل الحفاظ على مستقبل طلاب المدارس، وأن يتحمل كل فرد المسئولية في موقعه، متابعًا "حافظوا على مستقبل الطلاب".

من جانبهم أكد أصحاب المقاهي ومراكز الألعاب على الامتثال للقرار، والتعاطي بإيجابية معه، لأنه يصب في الصالح العام، وشددوا على تقدير الجهود التي يبذلها اللواء ضياء الدين حسب الله، رئيس مركز ومدينة الشهداء من أجل مصلحة المواطنين.