بسبب الغياب عن العمل.. إحالة 7 أطباء للتحقيق في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أحال محمد حسيني عبد الرحمن رئيس مركز ومدينة كفر شكر، اليوم الإثنين، 7 أطباء و5 صيادلة بالوحدة الصحية بكفر رجب للتحقيق، لعدم تواجدهم في مواعيد العمل الرسمية في ظل تواجد عدد من المرضى ينتظرون الكشف والعلاج.

جاء ذلك خلال حملة شنها رئيس المدينة، اليوم، لمتابعة نظام العمل في عدد من المصالح الحكومية بقرى المدينة، بهدف التسهيل على المواطنين وإنهاء خدماتهم دون عناء.

وأضاف "الحسيني"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى تشكيل لجنة متخصصة للمرور على كافة الخدمات والوحدات الصحية والمحلية والجمعيات الزراعية للتأكد من انتظام العمل.

وسماع شكاوى المواطنين والمرضى وحلها فورًا طبقًا للقانون بهدف تحسين الحياة المعيشية للمواطنين والعمل على راحتهم تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.