الكرملين: بوتين سيلتقي مع مادورو رئيس فنزويلا الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ)
أعلن الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، على هامش منتدى "فالداي" الأسبوع المقبل.
وأوضح بيسكوف في حديث للصحفيين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، أن موعد اللقاء مع مادورو سيعلن غدا الثلاثاء.
وأضاف أن الرئيس بوتين سيلتقي أيضا الرئيسي الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، والكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف.
يذكر أن المنتدى السنوي الـ 16 لنادي "فالداي" الدولي للنقاش، سيعقد في مدينة سوتشي خلال الفترة بين 30 سبتمبر و3 أكتوبر المقبل.
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