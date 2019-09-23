محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة- السد العالي.

وأكدت الهيئة في بيانها أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث هو نشوب حريق بالمخلفات والهيش بترعة الإبراهيمية بالقرب من حوش محطة المنيا بعيداً عن الخط الطوالي وامتدت النيران لعربتان خردة بحوش محطة المنيا بعيدا عن المحطة وتم إطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا ولا خسائر مادية أو بشرية.

كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة.

وناشدت الهيئة، جميع المواقع بتحري الدقة وعدم نشر أي أخبار كاذبة الهدف منها اثارة البلبلة وسط جمهور المسافرين.