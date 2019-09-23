بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم في واحة الخارجة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 5 أشخاص، بينهم طفل، في حادث تصادم دراجتين ناريتين، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، بلاغًا من إدارة النجدة، يفيد، وصول 5 مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الخارجة العام.

تبين تصادم دراجتين ناريتين بشارع الثانوية بمدينة الخارجة، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، هم: "عزيزة محمد صالح، ٦٥سنة، أحمد يوسف توفيق، ٣١سنة، محمود عبد النبي يوسف، سنتان، محمد علي أبو السعود، ١٩ سنة، عبد الرحمن عمر عبد الرحيم ١٩ سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم، وجاري إخطار النيابة العامة للتحقيق.