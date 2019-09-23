أعلن الناطق الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على هامش منتدى "فالداي" الأسبوع المقبل.
وأوضح بيسكوف في حديث للصحفيين، اليوم الإثنين، أن موعد اللقاء مع مادورو سيعلن غدا الثلاثاء.
وأضاف أن الرئيس بوتين سيلتقي أيضا الرئيسيالفلبيني، رودريجو دوتيرتي، والكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف.
يذكر أن المنتدى السنوي الـ 16 لنادي "فالداي" الدولي للنقاش، سيعقد في مدينة سوتشي خلال الفترة بين 30 سبتمبر و3 أكتوبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين سيلتقي مع مادورو على هامش منتدى "فالداي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.