أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية، وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، رفضه الدعوة، التي تقدم بها إليه المرشح ورئيس حزب "تحيا تونس"، يوسف الشاهد، لتشكيل تحالف بين مختلف القوى الديمقراطية والعمل على إنقاذ تونس.
جاء ذلك في تدوينة نشرها، اليوم الاثنين، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".
واعتبر الزبيدي أن يوسف الشاهد تسببفي تأزيم الوضع الاقتصادي بالبلاد وحمله مسؤولية تدمير الحياة السياسية والحزبية، كما طالبه بالاعتراف بفشله وتحمل مسؤوليته والاستقالة من منصبه.
من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني وائتلافات وقائمات مستقلة وشخصيات وطنية ومثقفين ومبدعين".
وقال الزبيدي في تدوينته "نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل التونسيات والتونسيين الذين دعموني وساندوني لترشحي في الدورة الأولى لرئاسة الجمهورية
وتابع "نوجه تحية تقدير واحترام لما يقارب 361 ألف توانسة أعطوني ثقتهم مما يمثل 10.7% من جملة الناخبين، ونحبّ نشكرهم على حفاوة الترحاب الّي لقيناه في كامل الجهات والمناطق التي زرناهم ولم نجد خلال هذه الزيارات أيّ مظهر من مظاهر الرفض أو العنف ولم نسمع ولو مرة واحدة كلمة تطالبنا بالرحيل.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس… الزبيدي يرفض "دعوة الشاهد" ويطالب بالإفراج عن القروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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