بمناسبة العيد الوطني.. تعرف على رسالة الوليد بن طلال إلى السعوديين

بعث الأمير الوليد بن طلال الملياردير السعودي رسالة إلى السعوديين، بمناسبة العيد الوطني للمملكة، ونشر مقطع فيديو على "تويتر"، قال فيه إن السعودية بلاد فخر وعز، وأنها تشهد تغيرا استراتيجيا.
جدا، مشيرا إلى أنه متفائل جدا بهذا المستقبل، مضيفا "دام عزك يا وطن. السعودية همة حتى القمة".
وقال الوليد بن طلال إن المستقبل سيكون جميلا
وتحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في 23 سبتمبر من كلعام، في ذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.
وجاء اختيار هذا اليوم بمرسوم ملكي نص على توحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبد العزيز يوم 23 سبتمبر 1932، هذا اليوم لإعلان "قيام الوطن".
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