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أردوغان يلتقى مع ممثلى المنظمات اليهودية في نيويورك

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عقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اجتماعا مع ممثلين عن عدة منظمات يهودية في الولايات المتحدة إضافة إلى مواطنين أتراك من أتباع الديانة اليهودية قاطنين في نيويورك.1948.

 

وجرى  اللقاء بشكل مغلق في فندق "بينينسولا" في نيويورك، التي وصلها أردوغان للمشاركة

في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

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ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي توجه فيه تركيا وخاصة أردوغان انتقادات مستمرة لإسرائيل متهمة إياها بانتهاك القوانين الدولية وقمع الشعب الفلسطيني

والاستيلاء على أراضيه.

 

ومن المتوقع أن يكون موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من أهم نقاط كلمة أردوغان في الجمعية العامة، التي تنطلق أعمال دورتها الجديدة الثلاثاء، لا سيما في ظل خطة رئيس الوزراء الإسرائيل الحالي، بنيامين نتنياهو، ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد كبير من المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

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