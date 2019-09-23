السيسي يطالب بدعم المؤسسات الوطنية لدول المنطقة

القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، ودعم تماسك مؤسساتها الوطنية، بما يضمن الحفاظ على وحدة هذه الدول وسلامتها الإقليمية، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي في نيويورك.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أشاد بالعلاقات المتميزة تاريخياً بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنسيق والتعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق كذلك إلى بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا وسوريا، فضلاً عن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل أطر التعاون المشترك على شتى الصعد، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

كما أكد رئيس الوزراء الإيطالي عزم بلاده مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية وسبل تسوية الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط، في ضوء جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناول اللقاء التعاون المشترك بين الدولتين بشأن التحقيقات في قضية الطالب الإيطالي ريجيني، في ضوء استمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.