في تقرير لـ«ألجامينار» عن تداعيات الاعتداء على منشآت «أرامكو».. التخاذل أمام البلطجة الإيرانية سيكرر أخطاء أوباما الكارثية

دينا محمود (لندن)

حذرت صحيفة «ألجامينار» الأميركية من انتهاج أي سياسات متساهلة حيال إيران بعد الهجمات التي وقفت وراءها واستهدفت منشآت نفطية لـ«أرامكو» في السعودية 14 سبتمبر، وقالت إن السير على هذا الدرب من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، سيشكل تكرارا لـ«الخطأ الكارثي» الذي اقترفه من قبل سلفه باراك أوباما في التعامل مع النظام الحاكم في طهران.

وشددت في تقرير للمحلل السياسي كليفورد دي. ماي، على أن عدم تحرك واشنطن بصرامة ضد النظام الإيراني، سيشكل «خضوعاً لبلطجته»، ولن «يجعل أميركا عظيمة من جديد» (في إشارة إلى الشعار الذي رفعه ترامب، خلال الحملة التي قادته إلى البيت الأبيض في نوفمبر 2016). واعتبر أن خروج بعض الساسة الأميركيين ذوي التوجهات الحازمة حيال طهران، مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ربما جعل حكام إيران يرون أن الوقت قد أصبح مناسباً ومثالياً، لاستعراض عضلاتهم وإلحاق الضرر بحليف استراتيجي للولايات المتحدة، وبالاقتصاد العالمي في الوقت نفسه، عبر الاعتداء على منشأتي بقيق وخريص.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن هجمات مثل تلك التي استهدفت شرق السعودية، تتطلب تحضيرات تستغرق بعض الوقت، لكن من قال إن كل المكونات الخاصة بها لم تكن جاهزة وفي مكانها وفي انتظار الفرصة الملائمة؟! من قبيل ابتعاد بولتون عن الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس الأميركي. وأكد أنه «يتعين على ترامب وهو يبحث الخيارات المتاحة للرد على الاستفزازات الإيرانية الأخيرة، أن يضع نصب عينيْه قاعدة أساسية، أن مكافأة العدوان ستجعلنا نتعرض للمزيد منه». وقال «إن على الأميركيين الحذر من أن يصبحوا حمقى إلى حد السماح لنظام يتبنى شعار الموت لأميركا منذ 40 عاماً، بأن يستحوذ على رؤوس نووية وصواريخ، يمكن أن تصل إلى أي بقعة في العالم»، مشيراً إلى أنه على الرغم من ثقته في أن فريق السياسة والاستخبارات في إدارة ترامب يقدم له المشورة الملائمة على هذا الصعيد، فإنه كان سيشعر بثقة أكبر حال بقاء دبلوماسي مخضرم مثل بولتون في منصبه.

ورأى التقرير أن مستشار الأمن القومي الأميركي السابق الرافض لأي سياسات استرضاء للنظام الإيراني، كان من شأنه في ظروف مثل هذه، أن يخبر ترامب بوضوح بأن أميركا لن تصبح عظيمة من جديد إذا خضعت لبلطجية.. (الإيرانيين) الذين سيواصلون جس نبض (الولايات المتحدة) بحرابهم طالما شعروا بأنها مرنة حيالهم، ولن يتوقفوا عن ذلك إلا عندما ترتطم هذه الحراب بجدار صلب. وأضاف أن بولتون كان سيحذر ترامب أيضاً من إعادة تدوير السياسات الفاشلة التي تبناها أوباما من قبل، وأدت إلى تقديم تنازلات جسيمة لإيران، مقابل توقيع الاتفاق النووي عام 2015، ما أفسح المجال لحصولها على مليارات الدولارات، وتصعيد أنشطتها التخريبية على الساحة الإقليمية، سواء بشكل مباشر أو عن طريق وكلائها وعملائها مثل ميليشيات الحوثي في اليمن، التي تُموّل وتُسلّح وتحصل على التوجيهات من جانب طهران.

وأعرب التقرير عن الأسف إزاء تزامن ابتعاد سياسي أميركي محافظ مثل بولتون عن البيت الأبيض مع إقدام إيران على أعمال استفزازية بمستوى مهاجمة مواقع حيوية سعودية، قائلاً إنه من المحزن أن بولتون لم يكن إلى جانب ترامب لتقديم النصح والمشورة له عندما هوجمت هذه المواقع. وأبرز تفنيد المسؤولين الأميركيين والسعوديين لمزاعم الحوثيين بالمسؤولية عن هجومي بقيق وخريص، في ضوء التقارير الاستخباراتية، التي تؤكد أن الاعتداءين انطلقا من الشمال وتحديداً من الأراضي الإيرانية، وأن حكام إيران هم المسؤولون عنها.

وشدد على أن الادعاءات التي رددتها ميليشيات الحوثي المدعومة من طهران حول تنفيذها للهجومين، تعود إلى رغبتها في تمكين قادة النظام الإيراني من إنكار علاقتهم بهما، لإرضاء المتعاطفين معهم وملتمسي الأعذار لهم، في الولايات المتحدة وأوروبا. وقال إن من بين الأدلة التي تؤكد ذلك، كون النظام لم يتأخر في استغلال مزاعم الحوثيين، إذ سارع بعد وقوع الاعتداءين، إلى الإعراب عن استعداده لزيادة الإنتاج النفطي لتعويض الأسواق الدولية عن النقص الناجم عنهما، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليه، وذلك قبل أن ينتقل حكام طهران إلى إطلاق التهديدات بشن حرب كاملة، تشهد استهداف القواعد وحاملات الطائرات الأميركية في الخليج.

وأكد التقرير أن أهمية دور بولتون كانت تظهر في توقيت مثل هذا، إذ كان سيتعامل بجدية شديدة مع تلك التهديدات، ويقترح على الرئيس الأميركي قائمة بالردود العقابية، قائلاً إن اقتراحات بولتون لم تكن ستشمل شن حرب بلا نهاية، وإنما إلحاق الألم بالنظام الإيراني. ولفت إلى التقارير الإخبارية التي تشير إلى أنه تم التعجيل برحيل بولتون من الإدارة الأميركية عندما بدأ ترامب يبحث الاستجابة لمطالب حكام إيران بتخفيف الضغط الاقتصادي المفروض عليهم حالياً، كشرط مسبق لإجراء محادثات جديدة بشأن برنامجها النووي، وغير ذلك من أنشطتها الخبيثة والمؤذية.