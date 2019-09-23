«ذا هيل»: الأسواق العالمية تنتظر خطاب ترامب حول إيران اليوم

شادي صلاح الدين، (لندن) رأت صحيفة «ذا هيل» الأميركية أن الأسواق العالمية تنتظر بفارغ الصبر خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيران أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، وكيف تنوي الولايات المتحدة الاستجابة للتوترات المتصاعدة في الخليج العربي والعدوان المستمر للنظام الإيراني على دول المنطقة، خاصة المملكة العربية السعودية.

وقضى ترامب فترة الاستعداد لأسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة في بناء تكهنات حول ما إذا كان سيلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني. والآن سيكون السؤال هو كيف ستقوم الولايات المتحدة بالرد على استفزازات إيران.

إلى ذلك، قال ترامب رداً على سؤال عن احتمال الاجتماع مع روحاني لدى وصوله إلى مقر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة «سنرى ما سيحدث».

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